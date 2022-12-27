Стали известны программы «Новогодних огоньков» на разных каналах

На Первом канале в новогоднюю ночь вспомнят музыку спокойного времени. После погружения год назад в хиты девяностых россиянам предложат новое ностальгическое путешествие в нулевые.

У «Новогоднего голубого огонька», похоже, появился конкурент. В телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия» певцы из народа продемонстрируют, что такое родная музыка, а градус веселья окажется опасно высоким.

На канале «Культура» готовят настоящие музыкальные деликатесы. Программа «Романтика романса» стала чем-то наподобие «огонька»и. В этом году номера записали Нина Шацкая, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Аглая Шиловская, Леонид Серебренников, Евгений Кунгуров, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры» и многие другие артисты.

Пародия на всенародно любимый фильм «Ирония судьбы» будет доступен на ТНТ.