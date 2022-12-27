Starhit: Константин и Валерий Меладзе выступили на сцене в Берлине

Певец Валерий Меладзе продолжает активно выступать не только в России, но и за границей. А вот его брат Константин Меладзе предпочитает не появляться на публичных мероприятиях. Но продюсер и композитор перестал скрываться от поклонников и даже вышел на сцену.

Валерий Меладзе отправился в гастрольный тур перед Новым годом по городам Германии. Исполнитель ездил по стране с 8 декабря по 15 декабря. 11 декабря в Берлине артист вывел на сцену своего старшего брата, которого поблагодарил за то, что написал ему все хитовые композиции.

Происходящее в Сеть опубликовала вокалистка группы «ВИА Гра» София Тарасова. Украинская артистка вовсю отжигала под песни братьев и даже к ним наведалась в гримерку.

Заметим, что столько контента от Константина Меладзе давно не было. После начала СВО он уехал за границу и обосновался в Италии. При этом продюсер тщательно хранил молчание. В это время его звездная супруга постоянно высказывалась в социальных сетях о происходящем в родной стране и мире.