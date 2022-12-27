«StarHit»: Российские артисты неплохо заработали на новогодних ретро-концертах в Дубае

31 декабря в столице ОАЭ состоялся эксклюзивный гала-вечер в стиле ретро-шик. В нем приняли участие как мировые звезды, так и российские артисты - Dr. Alban, Ten Sharp, Thomas Nevergreen, «Иванушки International», Павел Воля, Александр Ревва, Валерий Меладзе, пишет «StarHit».

Мороприятие проходило в Театре Дубай. Чтобы насладиться представлением зрителям пришлось раскошелиться. Цена за одно место стартовала от 65 тысяч рублей. Стоимость вип-билета - до 167 тысяч рублей. А вот самы звезды неплохо заработали на новогоднем концерте.

Секретным гостем стал Валерий Меладзе. Его имя на афише не публиковали. Артист подвергается хейту со всех сторон из-за своей антироссийской позиции. Хотя публика очень тепло встретила 57-летнего исполнителя за границей.

Александр Ревва, пропавший из российского шоу-бизнеса, блистал на сцене в амплуа Артура Пирожкова. Коллега юмориста по Comedy club Павел Воля с ним на сцене в этот вечер травил свои шутки.

Но настоящий фурор произвела группа «Иванушки International». Услышав любимые хиты, гости праздника встали и подпевали артистам стоя.