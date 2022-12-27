«StarHit»: Российские артисты неплохо заработали на новогодних ретро-концертах в Дубае

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно
Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в
В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что
Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она
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Российский журналист Борис Барабанов поделился с изданием "Коммерсантъ" музыкальным плейлистом, в который вошли главные песни уходящего года. По его
В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем личном аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал новый видеоролик, в котором запечатлено, как в
Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала
Журналисты издания The Economist опубликовали материал, на основании которого доказывают, что в геополитической ситуации на международной арене
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