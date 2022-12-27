Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала свою фигуру в платье за 200 тысяч рублей

Стоит сказать, что выглядит наряд впечатляюще. В кадре певица предстала в черном вечернем платье с глубоким декольте и эротическим разрезом. Сидит оно на певице безупречно. Стоит оно 200 тысяч рублей, но пользуясь новогодней скидкой, его можно приобрести за 160 тыс. рублей.

Поклонники отметили, что артистка предпочитает скромные наряды, но сегодня Юлия решила отойти от постоянных взглядов на одежду, чем приятно удивила подписчиков. Как подчеркнули фанаты, Проскуряковв заметно похудела, а на ее стройной фигуре платье, оголяющее плечи и ноги, выглядит впечатляюще.

Впрочем, 40-летняя жена Николаева не была оригинальна. Такое платье ранее надевали журналистка Ксения Собчак и фигуристка Евгения Медведева.