Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала свою фигуру в платье за 200 тысяч рублей

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия
В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17
В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами
В 11 этапе ледового шоу "Ледниковый период" Марат Башаров досрочно попрощался со зрителями, несмотря на то, что в паре с Оксаной Домниной он занимает
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой в неформальной обстановке. Видеорллик
На Востоке существует традиция полигамности в браке. Ирина Винер, которая родилась в мусульманской стране, рассказала, близка ли идея многоженства
Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он
Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в
Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.
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