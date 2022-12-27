Телеведущая РФ Лариса Гузеева побила посуду в московском ресторане прямо на глазах у посетителей

Лариса Гузеева отличается своим буйным характером. Недавно телеведущая выплеснула все свои негативные эмоции. Это привело к поистине разрушительным последствиям. Об этом сама артистка рассказала в своих социальных сетях.

Известная телезвезда опубликовала видеоролик с дорогого ресторана. На вечеринке, помимо звезды «Давай поженимся!», также были Леонид Якубович, Дмитрий Дибров, Валерий Сюткин. Компания знаменитостей пошла танцевать и там стала разбивать об пол белоснежные тарелки прямо на глазах у посетителей.

Но руководство ресторана не собиралось предъявлять счет за разбитые тарелки. Оказывается, что массовое битье посуды было зарнее спланировано.

В Москве периодически проходят подобные вечеринки. Такие мероприятия помогают гостям избавиться от накопившегося негатива. Во многих заведениях сейчас практикуют такую услугу для избавления от стресса.