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«Встал за них горой»: политолог Романов о стремлении Пригожина поддержать бойцов на передовой

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«Встал за них горой»: политолог Романов о стремлении Пригожина поддержать бойцов на передовой
В России
Предприниматель Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин продемонстрировал готовность стоять горой за бойцов на передовой в Донбассе, не побоявшихся публично обратить внимание на недостатки стратегия Генштаба ВС РФ. Таким мнением поделился политический аналитик Роман Романов.

В Сети ранее распространилось видео, на котором бойцы, предположительно выполняющие задачи спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер», обратились к главе Генштаба Валерию Герасимову. Они заявили, что под Бахмутом наблюдается острая нехватка боеприпасов. Видео вызвало широкий общественный резонанс: ряд СМИ предположили, что оно было записано украинскими националистами, и обратились за комментариями к Евгению Пригожину, которого называют основателем ЧВК. Бизнесмен отправился на позиции «оркестра» на Бахмутском направлении и заявил, что не застал там ни одного националиста.

По мнению Романа Романова, пока многие чиновники и представители командования закрывают глаза на происходящее на фронте, Пригожин показал готовность лично помогать российским бойцам.

«Реально, в душе каждого русского, военнослужащего и патриота сейчас кипит ярость от происходящих событий. Но, тем не менее, как это часто бывает, многие ожидали, что реакция на подобное видео с буквально оскорблением российского чиновника, будет следующей: возьмут и, например, по лбу настучат тем, кто посмел критиковать большого начальника. А не тут-то было. Оказывается, Евгений Пригожин решил поддержать своих ребят, отправился к ним на место событий, не отсиживаясь в каком-нибудь условном штабе», – заявил он.

Действия предпринимателя должны стать примером для российских чиновников, уверен Романов. 

«Он буквально встал за них горой, поскольку уверен в том, что настоящая победа куется на поле боя усилиями простых русских мужчин, которые каждый день готовы жертвовать жизнью во имя победы России. Хватит отсиживаться далеко за линией фронта, хватит делать вид, что у нас все идет по плану», – подчеркнул эксперт.

Романов считает, что подобная поддержка очень важна для бойцов, которые лучше, чем кто бы то ни было, осведомлены о ситуации на фронте. Пригожин на своем примере показал, что пришла пора применять критические меры, действовать, а не отсиживаться в окопах, резюмировал аналитик. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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