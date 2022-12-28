Ким Чен Ын выступил с докладом

В Северной Корее проходит пленум центрального комитета рабочей партии государства. На нем с докладом выступил политический руководитель КНДР Ким Чен Ын. В нем он много внимания уделил международной ситуации вокруг корейского полуострова и обозначил цели внешней политики государства на этом фоне.

Ким Чен Ын рассказал о степени провокационности положения в регионе и разъяснил свое мнение, в каких направлениях следует бороться с внешними неприятелями.

Он считает, что ситуация на международной арене быстро меняется и поэтому КНДР придется совершить много усилий для отстаивания своих интересов. Он также обратился к внутриполитическому состоянию в Северной Корее и указал направления дальнейшей работы в этой сфере.