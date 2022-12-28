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Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры

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Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры
В Мире
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя белорусского внешнеполитического ведомства Назарук заявил, что государство готово предоставить свою территорию в качестве места для проведения дипломатического диалога для урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что политические власти Белоруссии уже не раз организовывали на территории страны международные переговоры по разным вопросам. И теперь, отметил дипломат, государство опять готово предоставить условия для диалога.

«Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана», – заявил работник белорусского Министерства иностранных дел.

Недавно дипломатический представитель Ватикана в Минске Йозич тоже сообщал, что Белоруссия предлагает провести на своей территории переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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