Лукашенко сделал заявление, на что следует обратить внимание белорусам

Белорусский президент выступил с заявлением, где обозначил вопрос, который, по его мнению, должен занимать много внимания жителей страны. Он указал на современную международную ситуацию и отметил, что нынешние времена в этом отношении представляют много разных внешних угроз, требующих ответственного отношения со стороны всех граждан.

Лукашенко заявил, что белорусы должны отложить какие-либо эгоистические интересы и думать о стране в целом. Он подчеркнул, что это относится ко всему населению. Политический руководитель белорусского государства также отметил, что пафосное содержание его выступления не должно ни для кого снижать его серьезности.

«Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины», – заявил Лукашенко.

Ранее посол РФ в Белоруссии Грызлов отметил, что союзные отношения между двумя государствами укрепляются.