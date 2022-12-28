Yandex.RTB

Лукашенко сделал заявление, на что следует обратить внимание белорусам

Image 16+
Лукашенко сделал заявление, на что следует обратить внимание белорусам
В Мире
Фото из открытых источников

Белорусский президент выступил с заявлением, где обозначил вопрос, который, по его мнению, должен занимать много внимания жителей страны. Он указал на современную международную ситуацию и отметил, что нынешние времена в этом отношении представляют много разных внешних угроз, требующих ответственного отношения со стороны всех граждан.

Лукашенко заявил, что белорусы должны отложить какие-либо эгоистические интересы и думать о стране в целом. Он подчеркнул, что это относится ко всему населению. Политический руководитель белорусского государства также отметил, что пафосное содержание его выступления не должно ни для кого снижать его серьезности.

«Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины», – заявил Лукашенко.

Ранее посол РФ в Белоруссии Грызлов отметил, что союзные отношения между двумя государствами укрепляются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Лукашенко сделал заявление, на что следует обратить внимание белорусам

Сегодня, 20:13

Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры

Сегодня, 16:58

Ким Чен Ын выступил с докладом

Сегодня, 09:18

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

26-12-2022, 20:04

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

26-12-2022, 08:53

В США рекордное сокращение добычи газа

25-12-2022, 20:03

Арестович выразил мнение о поставках со стороны США

25-12-2022, 17:58

Мантуров рассказал о несырьевом экспорте в этом году

25-12-2022, 10:33

Головченко призвал западные государства перестать навязывать другим свои порядки

25-12-2022, 08:38

Сунак провел новое назначение в правительство

24-12-2022, 20:13

Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией

24-12-2022, 16:03

Лукашенко обратился к Алиеву

24-12-2022, 11:28

Читатели американского издания прокомментировали материал о «Сармате»

24-12-2022, 09:53

В США обозначили позицию по инциденту на «Северном потоке»

24-12-2022, 08:48

Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского

23-12-2022, 21:08

Политолог выразил мнение об отношениях США и Зеленского

23-12-2022, 10:18

«Обнищание европейцев стремительно нарастает» — Медведев о потолке цен на газ

23-12-2022, 10:03

Представитель конгресса Грин выступила против финансовых поставок киевскому режиму

23-12-2022, 08:28

Зеленский вернулся на Украину

22-12-2022, 21:38

В США введены санкции еще к нескольким российским компаниям и учреждениям

22-12-2022, 20:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • Вчера, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье
  • Вчера, 11:44

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • 26-12-2022, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Александр Шоуа обвинил бывшую солистку группы «НеПары» Викторию Талышинскую в алкоголизме
  • 26-12-2022, 17:43

Александр Шоуа обвинил бывшую солистку группы «НеПары» Викторию Талышинскую в алкоголизме

30 лет Александр Шоуа отдал сцене. Но широкой известности он добился в 2002 году, когда стал участником дуэта «Непара». Слушатели думали, что певец и

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой
  • Вчера, 12:18

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга
  • 26-12-2022, 19:52

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга

В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не

Новости партнеров
Новости партнеров
Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца
  • 26-12-2022, 16:34

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб
  • 26-12-2022, 20:04

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия
  • 26-12-2022, 12:53

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия

Украина получила военное преимущество, которое можно сравнить только с наличием тактического ядерного оружия. Речь о боевой информационной платформе

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса
  • Вчера, 12:43

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление