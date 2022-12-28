Актер Валерий Николаев заявил о жизни после выписки из психиатрической больницы

Валерий Николаев стал героем всех СМИ после публичного дебоша. Тогда артист попал в психиатрическую клинику. Недавно он вернулся домой после пройденного курса лечения, о чем лично рассказал.

57-летний Валерий дал первое интервью после прошедшей реабилитации. В студии «Россия 1» актер признался Малахову, что 2022 год был для него очень тяжелым, но он смог справиться. Проблемы начались еще в 2016 году после смерти его отца.

Я долго находился в иллюзии, у меня были переживания, я их постоянно купировал, откладывал на потом. Когда у тебя болит, ты попадаешь в депрессию. Тогда нужны люди, которые помогут стабилизировать состояние, специалисты.

По словам звезды, нежелание обращаться к врачам привело к тому, что случилось. Актер пил, вел себя неадекватно, а позже и вовсе попал в психиатрическую клинику. Актер прошел лечение и вернулся полным сил. Правда, с работой пока что не особенно клеится, признался он.