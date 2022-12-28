Алексей Панин: «Дмитрий Певцов сошел с ума. А Тигран Кеосаян превратился в животное»

Когда Алена Хмельницкая и Тиграм Кеосаян были в браке, они нередко устраивали посиделки с друзьями. Среди гостей был Алексей Панин. По словам самого артиста, он сильно разочаровался в телеведущем после его высказываний в адрес уехавших звезд. Актер считает, что продюсер изменился не в лучшую сторону.

Когда-то У Тиграна дома варили раков. Его все любили, он был веселым. Тогда не высказывался о политике.