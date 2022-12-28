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Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем на шоу «Маска. Танцы»

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Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем на шоу «Маска. Танцы»
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Фото из открытых источников

К концу года к завершению подходят многие шоу на российском ТВ. На канале СТС, например, вышел финальный выпуск телепроекта «Маска. Танцы». В эфире развлекательной передаче звезды отечественного шоу-бизнеса в разных костюмах исполняют танцы.

В костюме пипидастра весь сезон выступал бывший возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой — Давид Манукян.

Я просто хотел запутать жюри, поэтому двигался не в свойственной себе манере, где-то перевоплощался и специально добавлял женские нотки. Правда, было очень классно. Это обалденный опыт для меня! 

Следует отметить, жюри думало, что в наряде пипидастра прячется Екатерина Варнава. Поэтому Дава попытался делать женские движение и таким образом обмануть зрителей и запутать судей. В итоге, блогеру присудили третье место. При этом Клава Кока и Егор Дружинин признали два его танца самыми лучшими за всю историю шоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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