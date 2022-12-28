Дочь Машкова продолжает обострять конфликт с отцом: «Я за наших, а не за этих ваших предавших СССР»

Дочь известного актера Владимира Машкова, актриса Мария Машкова вновь высказалась против проведения специальной военной операции. До недавнего времени она жила в США с семьей и регулярно публиковала мнение о СВО.

Отец актрисы пытался найти с дочерью общий язык и вернуть назад в Россию, однако общение родственников так и не наладилось. Мария осталась в Америке. Не так давно дочь Владимира сообщила, что она в настоящее время находится в Индии для того, чтобы «успокоиться». Оттуда звезда кино разместила фото.

Кроме того артистка в очередной раз уколола соотечественников в посте с поздравлением своей подруги с днем рождения.

«Я за наших, не за этих ваших, предавших СССР полуинострашек», – сопроводила поздравление она словами из песни.

Заметим, что Мария была замужем дважды. Второй ее муж — музыкант и бизнесмен Александр Слободяник, сын знаменитого пианиста Александра Слободяника. Поженилась пара в 2009 году. В браке у супругов родились две девочки - Стефания и Александра.