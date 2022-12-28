Елизавета Арзамасова рассказала, почему редко публикует общие фото с мужем

Уже пару лет фигурист Илья Авербух счастлив в браке со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Супруги воспитывают общего сына Льва. Вместе они также посещает светские мероприятия. Но среди фанатов иногда идут обсуждения, что у звезд происходят разногласия. Подтверждением тому служат их редкие общие снимки.

Актриса призналась, что они действительно снимаются вместе с мужем не часто, но не из-за разногласий, а по другой причине. Елизавета заявила, у них банально нет времени для фотографий. В некоторых случаях паре хочется просто наслаждаться друг другом, а не пытатся запечатлеть друг друга на камеру.

Арзамасова уверена, что в декабре очень часто радовала поклонников контентом вместе с возлюбленным. Это получилось из-за того, что в этом месяце у них было много семейных праздников и съемок для обложек глянцевых журналов.