Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в комментарии Peterburg News заявил, что для горожан каждый снегопад создает огромные проблемы, поскольку коммунальщики не могут эффективно убирать Северную столицу. Передвигаться по городу без спецснаряжения невозможно, считает парламентарий.

Вишневский отметил, что единственный человек, считающий, что Петербург убран хорошо – это президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для рядовых горожан передвигаться по городу проблематично.

«Единственный человек, который считает, что город убран хорошо, это президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видимо, его возили по местам, которые предварительно были убраны. Все жители города считают, что Петербург убран очень плохо. Обычным гражданам это причиняет огромные неудобства. Попробуйте в центре города пройти по небольшим улицы, по набережной Фонтанки, увидите, что будет, если у вас нет альпинистской обуви», - сообщил депутат.

Напомним, по состоянию на утро 28 декабря в Петербурге сохраняются 4-балльные пробки. Прошедший накануне снегопад привел к пробкам в 10 баллов и очередному коллапсу. Снег коммунальные службы не смогли расчистить до сих пор.