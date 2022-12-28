Кристина Орбакайте поблагодарила поклонников за внимание к телесериалу «Тест на беременность»

Популярная эстрадная певица Кристина Орбакайте, которая не так давно покинула Россию и воссоединилась со своим мужем и дочкой в Америке, впервые за долгое время сделала откровенное признание. Старшая дочь Аллы Пугачевой заговорила о своей актерской работе в популярном кинопроекте.

Речь идет о продолжении сериала «Тест на беременность», где артистка сыграла главную роль. Звезда поблагодарила своих поклонников за внимание к героине фильма.

«Вот заканчивается сезон сериала «Тест на беременность». Он третий для зрителей и первый для меня. Я безумно благодарна преданной аудитории прекрасного сериала за то, что вы пытались понять мою очень неоднозначную героиню и приняли в ее роли меня. Для меня это важно. Тем временем четвертый сезон телесериала уже готов. Моя героиня Нина Артамонова в нем появится в совершенно новых и необычных для нее обстоятельствах», — заявила Орбакайте.



