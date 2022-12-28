Лариса Долина отменила новогодние концерты ради избавления от лекарственной зависимости

Джазовая исполнительница Лариса Долина очень много работает и очень мало отдыхает. Бешеный ритм жизни, хроническая усталость вынудили артистку обратиться к лекарственным препаратам.

Дело в том, что в последнее время у певицы появились проблемы со сном. Долина пожаловалась, что ей даже пришлось прибегнуть к снотворным таблеткам. По словам звезды, долгое время недуг ее преследует. Лариса перепробовала много разных методов, чтобы поправить сон, однако тщетно. Тогда решилась пить лекарства.

"Для меня важен сон, но с этим у меня есть проблемы. Не получается спать столько, сколько нужно для хорошего голоса и красоты", — призналась артистка.

Состояние певицы дало о себе знать. В этом году она приняла решение не выступать на новогодних проектах, чтобы не получить нервный срыв, а отдать восстановить здоровье и хорошенько отдохнуть. Поэтому праздники Лариса Долина планирует встретить на теплом море.

«Предположим, состоялось важное мероприятие, ты находишься в состоянии усталости, но продумываешь, что случилось. Начинаешь вспоминать определенные моменты, заснуть не можешь, поэтому прибегаешь к снотворному», - добавила она.