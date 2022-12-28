Yandex.RTB

Лариса Долина отменила новогодние концерты ради избавления от лекарственной зависимости

Image 16+
Лариса Долина отменила новогодние концерты ради избавления от лекарственной зависимости
Знаменитости
Фото из открытых источников

Джазовая исполнительница Лариса Долина очень много работает и очень мало отдыхает. Бешеный ритм жизни, хроническая усталость вынудили артистку обратиться к лекарственным препаратам.

Дело в том, что в последнее время у певицы появились проблемы со сном. Долина пожаловалась, что ей даже пришлось прибегнуть к снотворным таблеткам. По словам звезды, долгое время недуг ее преследует. Лариса перепробовала много разных методов, чтобы поправить сон, однако тщетно. Тогда решилась пить лекарства.

"Для меня важен сон, но с этим у меня есть проблемы. Не получается спать столько, сколько нужно для хорошего голоса и красоты", — призналась артистка.

Состояние певицы дало о себе знать. В этом году она приняла решение не выступать на новогодних проектах, чтобы не получить нервный срыв, а отдать восстановить здоровье и хорошенько отдохнуть. Поэтому праздники Лариса Долина планирует встретить на теплом море.

«Предположим, состоялось важное мероприятие, ты находишься в состоянии усталости, но продумываешь, что случилось. Начинаешь вспоминать определенные моменты, заснуть не можешь, поэтому прибегаешь к снотворному», - добавила она.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в откровенном платье без нижнего белья

Сегодня, 22:09

Елизавета Арзамасова рассказала, почему редко публикует общие фото с мужем

Сегодня, 21:23

Люся Чеботина помогла пенсионерке из Московской области выиграть квартиру за 10 млн рублей

Сегодня, 21:13

Актер Валерий Николаев заявил о жизни после выписки из психиатрической больницы

Сегодня, 20:36

Лариса Долина отменила новогодние концерты ради избавления от лекарственной зависимости

Сегодня, 20:33

Алексей Панин: «Дмитрий Певцов сошел с ума. А Тигран Кеосаян превратился в животное»

Сегодня, 20:23

Сбежавшая из России в США эстрадная певица Кристина Орбакайте прервала молчание

Сегодня, 20:08

МК: Жириновский, Куравлев, Шатунов: последние кадры всех умерших в 2022 году знаменитостей

Сегодня, 19:39

Кристина Орбакайте поблагодарила фанатов за внимание к сериалу «Тест на беременность»

Сегодня, 19:32

Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем на шоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 18:55

Лоза назвал безликими и однообразными мелодии песен на музыкальной премии «Золотой граммофон»

Сегодня, 18:41

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе

Сегодня, 18:35

Российские кинокритики выбрали лучшего актера телесериалов в 2022 году

Сегодня, 13:50

Мария Машкова обостряет конфликт со своим знаменитым отцом Владимиром из-за СВО

Сегодня, 12:58

Стали известны подробности предстоящего финала 3-го сезона телепроекта «Суперстар! Возвращение»

Сегодня, 12:51

Переехавшая из РФ в США Светлана Малькова пожаловалась на недостаточное количество финансов

Сегодня, 12:06

Внучка Народного артиста Михаила Боярского Екатерина вышла на связь после пропажи

Сегодня, 11:45

Олег Газманов заявил, что не считает фото его жены в соцсетях откровенными

Сегодня, 11:31

Телеведущая Ксения Бородина покинула РФ после скандала с матерью из-за загранпаспорта

Сегодня, 11:19

Пчелкин получил приглашение вести авторское шоу о киберспорте на «Первом канале»

Сегодня, 11:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • Вчера, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье
  • Вчера, 11:44

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • 26-12-2022, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе
  • Сегодня, 18:35

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла на одном из своих концертных выступлений. Как рассказала звезда эстрады на YouTube-шоу "Говорящие

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой
  • Вчера, 12:18

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга
  • 26-12-2022, 19:52

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга

В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не

Новости партнеров
Новости партнеров
Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца
  • 26-12-2022, 16:34

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб
  • 26-12-2022, 20:04

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия
  • 26-12-2022, 12:53

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия

Украина получила военное преимущество, которое можно сравнить только с наличием тактического ядерного оружия. Речь о боевой информационной платформе

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса
  • Вчера, 12:43

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление