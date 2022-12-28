Yandex.RTB

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе

Image 16+
Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе
Знаменитости
Фото из открытых источников

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла на одном из своих концертных выступлений. Как рассказала звезда эстрады на YouTube-шоу "Говорящие головы", она чуть не лишилась здоровья прямо на глазах у сотен зрителей.

Произошел неприятный инцидент в Одессе. Туда артистка приехала с концертом. Дело в том, что при монтаже сцены работники повредили один высоковольтный кабель. Лайма, ничего не подозревая, взялась за металлический поручень. Певицу сильно ударило током. Да так сильно, что она едва доползла за кулисы.

"Мне затем лишь сказали, что это был дикий спазм. У меня даже был прокушен язык, щека. Мое сердце оказалось сильным. Был спазм всех мышц от удара током", - вспоминает Вайкуле.

[media=]

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
МК: Жириновский, Куравлев, Шатунов: последние кадры всех умерших в 2022 году знаменитостей

Сегодня, 19:39

Кристина Орбакайте поблагодарила поклонников за внимание к телесериалу «Тест на беременность»

Сегодня, 19:32

Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем на шоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 18:55

Лоза назвал безликими и однообразными мелодии песен на музыкальной премии «Золотой граммофон»

Сегодня, 18:41

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе

Сегодня, 18:35

Российские кинокритики выбрали лучшего актера телесериалов в 2022 году

Сегодня, 13:50

Дочь Машкова продолжает обострять конфликт с отцом: «Я за наших, а не за этих ваших предавших СССР»

Сегодня, 12:58

Стали известны подробности предстоящего финала 3-го сезона телепроекта «Суперстар! Возвращение»

Сегодня, 12:51

Переехавшая из РФ в США Светлана Малькова пожаловалась на недостаточное количество финансов

Сегодня, 12:06

Внучка Народного артиста Михаила Боярского Екатерина вышла на связь после пропажи

Сегодня, 11:45

Олег Газманов заявил, что не считает фото его жены в соцсетях откровенными

Сегодня, 11:31

Телеведущая Ксения Бородина покинула РФ после скандала с матерью из-за загранпаспорта

Сегодня, 11:19

Пчелкин получил приглашение вести авторское шоу о киберспорте на «Первом канале»

Сегодня, 11:08

Отар Кушанашвили заступился за сбежавших из РФ артистов Галкина и Меладзе

Сегодня, 10:54

Стас Ярушин: Светлана Пермякова извинилась после нашей ссоры на «Звездах в Африке»

Сегодня, 10:45

На российском телеканале НТВ покажут много интересных передач в канун Нового года-2023

Сегодня, 10:43

Участник шоу «Голос» Ив Набиев исполнил песню о мобилизованных бойцах РФ

Сегодня, 10:26

Стали известны программы «Новогодних огоньков» на разных каналах

Вчера, 23:24

32-летняя исполнительница Нюша не подтвердила слухи о своей третьей беременности

Вчера, 22:55

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала фигуру в платье за 200 тыс. рублей

Вчера, 22:46

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • Вчера, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье
  • Вчера, 11:44

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • 26-12-2022, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Александр Шоуа обвинил бывшую солистку группы «НеПары» Викторию Талышинскую в алкоголизме
  • 26-12-2022, 17:43

Александр Шоуа обвинил бывшую солистку группы «НеПары» Викторию Талышинскую в алкоголизме

30 лет Александр Шоуа отдал сцене. Но широкой известности он добился в 2002 году, когда стал участником дуэта «Непара». Слушатели думали, что певец и

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой
  • Вчера, 12:18

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга
  • 26-12-2022, 19:52

Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга

В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не

Новости партнеров
Новости партнеров
Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца
  • 26-12-2022, 16:34

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб
  • 26-12-2022, 20:04

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия
  • 26-12-2022, 12:53

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия

Украина получила военное преимущество, которое можно сравнить только с наличием тактического ядерного оружия. Речь о боевой информационной платформе

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса
  • Вчера, 12:43

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление