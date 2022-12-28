Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла во время концертного выступления в Одессе

Латышская певица Лайма Вайкуле едва не погибла на одном из своих концертных выступлений. Как рассказала звезда эстрады на YouTube-шоу "Говорящие головы", она чуть не лишилась здоровья прямо на глазах у сотен зрителей.

Произошел неприятный инцидент в Одессе. Туда артистка приехала с концертом. Дело в том, что при монтаже сцены работники повредили один высоковольтный кабель. Лайма, ничего не подозревая, взялась за металлический поручень. Певицу сильно ударило током. Да так сильно, что она едва доползла за кулисы.

"Мне затем лишь сказали, что это был дикий спазм. У меня даже был прокушен язык, щека. Мое сердце оказалось сильным. Был спазм всех мышц от удара током", - вспоминает Вайкуле.

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