Люся Чеботина помогла пенсионерке из Московской области выиграть квартиру за 10 млн рублей

В преддверии грядущего Нового года состоялся финал игры «Много денег на Авторадио». 27 декабря 2022 года студию посетили многие знаменитости.

Среди них был Стас Костюшкин, Анна Плетнева, Дмитрий Колдун, Слава, группа «Город 312», Денис Клявер, Шура, Люся Чеботина и другие. Также в передаче приняли участие шоу «Поехали» и «Мурзилки Live». В этом сезоне радиостанция за один лишь год раздала победителям 5 миллионов рублей частями. Также один и два миллиона целиком. Шансы выиграть деньги получили все те, кто зарегистрировался на портале avtoradio.ru/smart, поменял в мобильном гудки на гимн «Авторадио», следил за эфирами и смог назвать прозвучавшую в эфире песню.

В ходе вчерашнего марафона Люся Чеботина помогла пенсионерке из Московской области Татьяне Постник выиграть квартиру. Артистка исполнила хит «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». 62-летняя участница смогла верно назвать прослушанную композицию.

Известно, что победительница работает в парикмахерской. У женщины есть два сына, поэтому новая жилплощадь будет кстати. Теперь семья из Куровского сможет переехать в квартиру стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Новое жилище находится в экологически чистом районе российской столицы.