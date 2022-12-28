Лоза назвал безликими и однообразными мелодии песен на музыкальной премии «Золотой граммофон»

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия
В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами
Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он
30 лет Александр Шоуа отдал сцене. Но широкой известности он добился в 2002 году, когда стал участником дуэта «Непара». Слушатели думали, что певец и
Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.
В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.
В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18
Украина получила военное преимущество, которое можно сравнить только с наличием тактического ядерного оружия. Речь о боевой информационной платформе
Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление
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