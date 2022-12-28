Лоза назвал безликими и однообразными мелодии песен на музыкальной премии «Золотой граммофон»

Музыкант Юрий Лоза поделился своим мнением после просмотра «Золотого граммофона». Композитор назвал однообразными и безликими мелодии песен на премии.

Лоза в этом раз не стал церемониться и выдал правду. Он сказал все то, что думает по этому поводу. У Юрия не осталось никаких сомнений и иллюзий касательно состояния современной российской эстрады.

«Все песни были написаны для конкретных артистов и нет ни одной песни для людей. В смысле — для нас с вами, поскольку ни одна из композиций не шагнет в народ, как было это еще в минувшем веке. Вряд ли кто-то сможет напеть какую-нибудь мелодий, прозвучавших там, настолько они все безлики и однообразны. Про тексты я промолчу. Их убогость спряталась за ужасной дикцией вокалистов», — написал артист у себя в Телеграм-канале.

По словам музыканта, подчас разобрать, о чем поют артисты, невозможно так же, как понять суть текста.