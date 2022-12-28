МК: Жириновский, Куравлев, Шатунов: последние кадры всех умерших в 2022 году знаменитостей

В уходящем году нас покинули знаменитые, великие люди, которые оставили огромный след в как в отечественной, так и в мировой истории. Не стало популярных кинорежиссеров, легендарных политиков, изветных журналистов, ярких актеров, именитых спортсменов, видных космонавтов.

Самым, пожалуй, громким потрясением стала смерть Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на 91 году. Весь мир также скорбел о королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября. Ей было 96 лет.

Не стало в текущем году первого украинского президента Леонида Кравчука. Политику на момент смерти было 88 лет. В мир иной ушел кумир 90-х, солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Ему было всего 48 лет.

Кроме того, больше мы никогда не увидим Бориса Моисеева, Александра Шевченко, Рената Ибрагимова, Пьера Нарцисса, Вячеслава Зинурова.

В памяти россиян навсегда остались настоящие легенды кинематографа: Сергей Пускепалис, Виктор Мережко, Леонид Куравлев, Леонид Хейфец, Леонид Шварцман, Регимантас Адомайтис, Геннадий Юхтин и другие деятели культуры.

Последние фото всех умерших в 2022 году знаменитостей: