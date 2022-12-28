Yandex.RTB

На российском телеканале НТВ покажут много интересных передач на Новый год

Image 16+
На российском телеканале НТВ покажут много интересных передач на Новый год
Знаменитости
Фото из открытых источников

Два самых популярных шоу канала НТВ объединятся в специальный проект — «Новогодняя Маска + Аватар». До и сразу после боя курантов на сцену выйдут 17 любимых масок из минувших сезонов и 8 аватаров. Также в новогоднюю ночь появятся абсолютно новые герои. Речь идет о четырех масках и четырех аватарах, которые раскроют свои личности. Стартует программа 31 декабря в 20:23.

Кресла звездного жюри также займет объединенная команда. Это Филипп Киркоров, Тимур Родригез, певица Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман. Зрителей ждут всенародные хиты, интересные дуэты, необычные трио, много сюрпризов и бессменный ведущий Вячеслав Макаров.

Поддержать свое праздничное настроение и создать уютную атмосферу в доме в новогоднюю ночь поможет специальный выпуск передачи «Квартирник у Маргулиса" - "Гараж желаний». Программа выйдет в эфиры 1 января в 2:00. Она будет посвящен рождению мечты. Артисты вспомнят, как они репетировали в гаражах, как строили планы, придумывали идеи, мечтали. Как потом это все воплотилось в реальную жизнь. Сценография будет соответствующая – канистры, шины, стена с граффити, авто, заваленное подарками и еловыми ветками.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая Ксения Бородина покинула РФ после скандала с матерью из-за загранпаспорта

Сегодня, 11:19

Пчелкин получил приглашение вести авторское шоу о киберспорте на «Первом канале»

Сегодня, 11:08

Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших Галкина и Меладзе: «Несправедливость года»

Сегодня, 10:54

Стас Ярушин: Светлана Пермякова извинилась после нашей ссоры на «Звездах в Африке»

Сегодня, 10:45

На российском телеканале НТВ покажут много интересных передач на Новый год

Сегодня, 10:43

Участник шоу «Голос» Ив Набиев исполнил песню о мобилизованных бойцах РФ

Сегодня, 10:26

Стали известны программы «Новогодних огоньков» на разных каналах

Вчера, 23:24

32-летняя исполнительница Нюша не подтвердила слухи о своей третьей беременности

Вчера, 22:55

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала фигуру в платье за 200 тыс. рублей

Вчера, 22:46

Сергей Соседов подверг критике Ольгу Бузову из-за слишком высокого мнения о себе

Вчера, 22:25

Юрий Антонов подверг критике слова певицы Лаймы Вайкуле о своем значении в СССР

Вчера, 22:13

«Сделала девять абортов»: 80-летний Сергей Шакуров показал сына Марата от молодой жены

Вчера, 21:59

Ксения Горячева из Нижнего Новгорода победила в проекте «Новые танцы» на канале ТНТ

Вчера, 13:07

Дима Билан рассказал, что решил завязать с употреблением алкоголя

Вчера, 12:58

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Вчера, 12:18

Телеведущая РФ Лариса Гузеева побила посуду в московском ресторане прямо на глазах у посетителей

Вчера, 11:34

Актер РФ Дмитрий Нагиев вышел на связь в соцсетях и заявил о желании "жить и работать"

Вчера, 11:27

Катя Лель пришла на день рождения к Алене Жигаловой вместе с инопланетянами

Вчера, 11:20

Lenta.ru: модель Алеся Кафельникова показала свою фигуру в бикини с Бали

Вчера, 11:09

53-летний певец Стас Михайлов кардинально преобразился к наступающему Новому году

Вчера, 11:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • Вчера, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку
  • 25-12-2022, 18:59

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье
  • Вчера, 11:44

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами

Российский тренер Ирина Винер высказалась об изменах: «Главное, чтобы я об этом не знала»
  • 25-12-2022, 20:10

Российский тренер Ирина Винер высказалась об изменах: «Главное, чтобы я об этом не знала»

На Востоке существует традиция полигамности в браке. Ирина Винер, которая родилась в мусульманской стране, рассказала, близка ли идея многоженства

Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»
  • 26-12-2022, 09:01

Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»

В минувшие выходные прошел финал шоу "Маска. Танцы". Маски с себя сняли все артисты. Победителем программы стала Катя Адушкина, котоая скрывалась под

Вышел тизер новой версии советского фильма «Гостья из будущего»
  • 25-12-2022, 20:24

Вышел тизер новой версии советского фильма «Гостья из будущего»

Вышел тизер ремейка популярного советского кинофильма «Гостья из будущего». Видеоролик был опубликован на YouTube-канале студии Central Partnership.

Новости партнеров
Новости партнеров
Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • 26-12-2022, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся
  • 26-12-2022, 08:53

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в

Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе
  • 25-12-2022, 13:23

Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе

Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца
  • 26-12-2022, 16:34

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.