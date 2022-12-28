На российском телеканале НТВ покажут много интересных передач на Новый год

Два самых популярных шоу канала НТВ объединятся в специальный проект — «Новогодняя Маска + Аватар». До и сразу после боя курантов на сцену выйдут 17 любимых масок из минувших сезонов и 8 аватаров. Также в новогоднюю ночь появятся абсолютно новые герои. Речь идет о четырех масках и четырех аватарах, которые раскроют свои личности. Стартует программа 31 декабря в 20:23.

Кресла звездного жюри также займет объединенная команда. Это Филипп Киркоров, Тимур Родригез, певица Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман. Зрителей ждут всенародные хиты, интересные дуэты, необычные трио, много сюрпризов и бессменный ведущий Вячеслав Макаров.

Поддержать свое праздничное настроение и создать уютную атмосферу в доме в новогоднюю ночь поможет специальный выпуск передачи «Квартирник у Маргулиса" - "Гараж желаний». Программа выйдет в эфиры 1 января в 2:00. Она будет посвящен рождению мечты. Артисты вспомнят, как они репетировали в гаражах, как строили планы, придумывали идеи, мечтали. Как потом это все воплотилось в реальную жизнь. Сценография будет соответствующая – канистры, шины, стена с граффити, авто, заваленное подарками и еловыми ветками.