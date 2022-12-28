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Олег Газманов заявил, что не считает фото его жены в соцсетях откровенными

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Олег Газманов заявил, что не считает фото его жены в соцсетях откровенными
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Фото из открытых источников

На днях Олег Газманов принял участие в откровенной фотосессии, где предстал в образе гончара. Компания ему составила любимая жена Марина в нижнем белье. Певец в беседе с журналистами признался, как относится к пикантным фото 53-летней супруги.

Как оказалось, артист не считает кадры Марины в социальных сетях откровенными. Он уверен, что эти снимки были весьма целомудренны.

«Честно говоря, я не наблюдаю особой откровенности. Она может себе позволить показать все, что можно показать, в рамках приличия, конечно же», — сказал исполнитель. 

Газманов добавил, что женщины зачастую выкладывают подобные фотографии «для других представительниц прекрасного пола». При этом певец раскритиковал идеи излишне обнажаться перед камерой.

«Женщина всегда должна быть сексапильной. Однако это вовсе не значит, что она все и сразу должна открывать. Напротив, когда все прикрыто, сразу играет такая фантазия. Молодежь должна к этому стремиться».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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