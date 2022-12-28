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Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших Галкина и Меладзе: «Несправедливость года»

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Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших Галкина и Меладзе: «Несправедливость года»
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Фото из открытых источников

Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших из РФ артистов. Журналист оправдывает не всех, но Валерия Меладзе, к примеру, он яростно защищает. Как считает шоумен, на певца зря накинулись хейтры, ведь он ничего никогда плохого о стране и правительстве не говорил.

«Несправедливость года — это Валерий Меладзе. Я не говорю про иных артистов, потому что Валера — мой друг. Он не заслуживает порицания, на которое его обрекли. Вокруг людей, которые приняли решение уехать, происходит абсурд. Валерий, слава Богу, не требует приставки „иноагент“, поскольку мы с ним были всегда иностранцами», — высказался Кушанашвили в своем авторском шоу «Каково?!» на канале в YouTube.

Также Отар попросил наконец-таки оставить в покое мужа Аллы Пугачевой.

«Несправедливо, что происходит с иноагентом Максимом Галкиным*. Людей, которые не согласны с чем-то, мы сразу начинаем обливать помоями. Он не похож на человека, которому на РФ. Помните об этом, когда захотите расправиться с Валерой и с ним», — добавил шоумен.

 

*Максим Галкин признан иноагентом по решению Министерства юстиции

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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