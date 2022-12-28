Пчелкин получил приглашение вести авторское шоу о киберспорте на «Первом канале»

Алексей Пчелкин получил приглашение вести шоу о киберспорте на «Первом канале». Об этом он написал в своем микроблоге.

«Короче, чат, мне нужен сильно ваш совет. Мне предложили вести авторский проект, авторский подкаст на «Первом». Делает все это «Красный квадрат». Проект ночной, в формате подкаста. Буду сам заниматься темами, никто не будет мне говорить о том, какие темы должен освещать. Шоу будет про игры, киберспорт, про все, что связано с играми. Буду также сам выбирать гостей, которые должны приходить в гости, сам буду решать какие темы будем обсуждать. Сейчас я нахожусь в раздумьях. Телек, «Первый», однако авторство полностью мое. Что думаете по этому поводу?» – написал стример.

Блогер подробности пообещал рассказать немного позже.

Представители Первого канала пока что не анонсировали никаких связанных с киберспортом проектов. Но несмотря на это и так понятно, что киберспорт в России может получить большой скачок в своем развитии. Его его даже планируется добавить в ВУЗы РФ к концу 2024 года.