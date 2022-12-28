Пчелкин получил приглашение вести авторское шоу о киберспорте на «Первом канале»

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия
В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17
В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами
На Востоке существует традиция полигамности в браке. Ирина Винер, которая родилась в мусульманской стране, рассказала, близка ли идея многоженства
В минувшие выходные прошел финал шоу "Маска. Танцы". Маски с себя сняли все артисты. Победителем программы стала Катя Адушкина, котоая скрывалась под
Вышел тизер ремейка популярного советского кинофильма «Гостья из будущего». Видеоролик был опубликован на YouTube-канале студии Central Partnership.
Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он
Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в
Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.
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