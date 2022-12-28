Переехавшая из РФ в США Светлана Малькова пожаловалась на недостаточное количество финансов

Бывшая супруга бизнесмена Романа Малькова после развода решила эмигрировать из РФ в Америку. Накануне женщина призналась поклонникам, куда уходит большая часть средств за рубежом.

Сразу же отметим, что далеко не все звездные эмигранты могут похвастаться достатком, сменив свою родину на “заокеанский рай”. В их числе оказалась знаменитая художница Светлана Малькова. Женщина после развода с мужем-предпринимателем радикально сменила свою жизнь. В своем микроблоге мастерица искренне ответила на вопросы подписчиков. Многодетная мама призналась, что ее материальное положение в США далеко от идеала.

В частности, Светлана пожаловалась поклонникам, что у нее быстро закончились все сбережения после переезда в Штаты, куда она забрала с собой своих троих детей. Но художница не унывает. Малькова в настоящее время делает все возможное и невозможное, чтобы наследники ни в чем не нуждались. Поэтому большая часть заработанных денег уходит на развитие детей.