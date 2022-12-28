Российские кинокритики выбрали лучшего актера телесериалов в 2022 году

Итак, наибольшее количество голосов сумел набрать 54-летний актер Филипп Янковский. Сразу пять критиков из восемнадцати поставили его на первое место. Один упомянул его в числе лучших. Второе место у актера Александра Петрова. 33-летний уроженец Переславль-Залесского (Ярославской области) получил два голоса от критиков и три упоминания от экспертов.

На третьей строчке расположился сын Михаила Ефремова. Никита получил такое же количество голосов. К тому же, в рейтинг лучших из лучших включили артиста Гошу Куценко и его коллегу Антона Кузнецова.

Также добавим, что российские кинокритики навали имя лучшей актрисы сериалов 22 года. Первое место досталось Любови Аксеновой — она получила голоса 6-ти экспертов и 2 упоминания от них.