Сбежавшая из России в США эстрадная певица Кристина Орбакайте прервала молчание

Кристина Орбакайте вышла на связь из чужбины впервые за долгое время. Знаменитость внезапно прервала молчание и обратилась к подписчикам блога.

Не секрет, что артистка славится не только прекрасными вокальными способностями, но и хорошим актерским мастерством. В последнее время она блистает на экране в образе Нины Артамоновой в сериале «Тест на беременность». Причем старшая дочь Аллы Борисовны Пугачевой своего персонажа считает весьма спорным. Похоже, у звезды эстрады есть опасения, что зрители не примут ее в этом амплуа. Однако когда певица поняла, что эта картина произвела настоящий фурор, поспешила обратиться к поклонникам и поблагодарить их. Исполнительница оставила чувственное послание в своей социальной сети.

«Я вам благодарна, моей преданной аудитории прекрасного сериала, за то, что попытались понять мою столь неоднозначную героиню. Для меня действительно важно это», — сообщила Орбакайте.

Напомним, после февральских событий на Украине Кристина поспешно вернулась в РФ. Но теперь Кристина неожиданно уехала в Америку к своему мужу и дочери. Вероятно, она улетела в США на новогодние каникулы и вскоре вернется в Россию.



