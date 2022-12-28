Стали известны подробности предстоящего финала 3-го сезона телепроекта «Суперстар! Возвращение»

В первый день Нового года поклонников популярного музыкального телешоу «Суперстар! Возвращение» ждет много сюрпризов. В эфир канала НТВ выйдет завершающий выпуск третьего сезона проекта. Кроме финалистов, на сцену выйдут другие участники шоу, которые ранее покинули этот проект.

Свои номера готовят участники минувших сезонов. К примеру, Ирина Салтыкова в дуэте выступит с финалистом «Суперстара-2020» Владом Сташевским.

Порадует выступлением Рома Жуков, который покинул программу в пятом выпуске. На этот раз музыкант исполнит легендарную композицию «Крошка моя».

Роксана Бабаян споет свою песню «Танцуйте, люди» только в новой аранжировке, Жан Милимеров порадует композицией Николая Носкова «Снег». В исполнении Алены Иванцовой прозвучит трек «Теряем мы любовь», а Ольга Зарубина исполнит хит «Нас бьют - мы летаем».

К тому же стало известно, что в финальном выпуске произойдут изменения в составе жюри. Место Стаса Пьехи займет экс-солист коллектива «Чай вдвоем» Денис Клявер.