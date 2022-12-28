Стас Ярушин: Светлана Пермякова извинилась после нашей ссоры на «Звездах в Африке»

41-летний актер Стас Ярушин принимал участие в первом и третьем сезонах реалити-шоу «Звезды в Африке». Он стал одним из самых ярких персонажей на проекте. Мужчина ловко преодолевал все испытания, но запомнился больше зрителям конфликтами с другими участниками шоу.
Звезда сериала «Универ. Новая общага» признался, что такое поведение было частью его заранее продуманной стратегии. По словам актера, он воспринимал все происходящее на проекте как смену в детском лагере.
Уроженец Челябинска рассказал в том числе об отношениях со Светланой Пермяковой. Бывшие участники КВН боролись за победу в первом сезоне реалити. Звезда «Интернов» опередила соперника во время испытания. Стас вспомнил о недавнем разговоре с артисткой. По его словам, она принесла свои извинения.
.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle