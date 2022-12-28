Телеведущая Ксения Бородина покинула РФ после скандала с матерью из-за загранпаспорта

Еще несколько недель назад Ксения Бородина на личной странице в социальных сетях призналась подписчикам, что она хочет встретить 2023 год в теплой стране. Выбор телеведущей пал на Таиланд, куда она на днях и полетела.

Как призналась сегодня звезда, она покинула РФ после скандала со своей матерью Инной Булатовной, которая долго не могла найти заграничный паспорт. Мама ведущей чуть не сорвала запланированную поездку, однако в последний момент нашла важный документ.

По словом Бородиной, она серьезно поскандалила с родным человеком из-за того, что мама заранее не отыскала свой заграничный паспорт. Ксения так сильно расстроилась, что даже расплакалась.

Отметим, что подставить мать светской львицы могла бы не только свою родную дочь, а и ее подруг с детьми. Ксения как-то пошутила, что у них собирается детский лагерь. Именно поэтому для празднования нового года экс-ведущая Дома-2 сняла огромную шикарную виллу, где хватит места всем.