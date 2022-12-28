Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в откровенном платье без нижнего белья

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вышла в свет. Она появилась на празднование дня рождения хорошей знакомой Виктории Шеляговой. Кстати, туда она явилась одна, без своего знаменитого супруга Константина Богомолова.

В последнее время Ксения очень редко появляется на публике из-за обрушившихся на нее неприятностей. Но на праздник Собчак решила прийти. Теледива облачилась в весьма откровенный наряд. Светская львица очень хотела подчеркнуть свою точеную фигуру, но вместо этого только показала ее недостатки.

Она предпочла элегантное черное платье, под которое не надела нижнее белье. Однако было отчетливо видно, что журналистка очень сильно похудела, видимо, из-за перенесенного стресса. Звезда была вынуждена на три недели покинуть родную страну. Как отметили присутствующие, под платьем у нее теперь видны выпирающие ребра. А бюст у скандальной ведущей на фоне похудения, кажется, и вовсе пропал.