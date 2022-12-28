Участник шоу «Голос» Ив Набиев исполнил песню о мобилизованных бойцах РФ

Участник телевизионного шоу «Голос» и победитель проекта «Успех» на канале СТС, уроженец Прикамья Иван Агофонов (более известен как Ив Набиев) исполнил песню, автором которой является его земляк. Он спел композицию военнослужащего из Кукуштана (Пермского края). Как выяснилось, хит, посвященный своим землякам, мобилизованный написал еще в учебном центре в Елане.

Видеоролик, на котором боец поет свою композицию, правительством Прикамья был опубликовал на официальном странице в социальной сети «ВКонтакте».

Композицию о жителях Прикамья, которые отправились в зону проведения СВО, финалист «Голоса» Ив Набиев, который сейчас живет в Москве, исполнил в своем стиле. В ней боец попрощался с семьей. Также он поет о роли родного края, который дает силы героям спецоперации.