Внучка Народного артиста Михаила Боярского Екатерина вышла на связь после пропажи

Внучка Народного артиста РРФСР Михаила Боярского в феврале 2022 года неожиданно приостановила свою творческую карьеру. Екатерина перестала общаться с подписчиками в своих социальных сетях.

Некоторые поклонники предположили, что девушка уехала из России и сейчас живет за границей. Но на днях знаменитость внезапно появилась на публике на одном из мероприятий в Москве и даже обнародовала новое фото. Внучка Боярского похвасталась ярким запоминающимся внешним видом.

При этом девушка не стала раскрывать причину, по которой так долго хранила молчание и не выходила на связь с фанатами. Зато стало известно, что в ноябре она попала в больницу, где провела 24-й день рождения:

Вот, отметила день рождения в больничке... Зато в первый раз на "скорой" покаталась".

Также Екатерина призналась, что за это время записала несколько новых песен и в скором времени порадует почитателей своего таланта премьерами. Пока что релиз откладывается из-за состояния здоровья.