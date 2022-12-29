31-летняя певица Maruv продемонстрировала фигуру в полупрозрачном боди после родов

31-летняя певица MARUV (настоящее имя анна Корсун), которая долго скрывала свою беременность от общественности, показала подписчикам в социальных сетях «послеродовую» форму.

В минувшем месяце артистка впервые стала мамой. Исполнительница скрывала интересное положение. Теперь звезда не спешит раскрывать имя и пол новорожденного ребенка.

Однако MARUV готова показать свою фигуру, несмотря на недавние роды. Молодая мама опубликовала новое фото в черном полупрозрачном боди с необычными рукавами из перьев. Исполнительница дополнила образ беретом, серьгами, очками, туфлями на высоком каблуке.

По словам певицы, сейчас у нее все еще есть десять лишних килограммов. Но, несмотря на это, пользователи осыпали MARUV комплиментами.