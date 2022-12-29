Кулеба заявил, что в украинском кризисе нельзя занять нейтралитет

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18
Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия
Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
К концу года к завершению подходят многие шоу на российском ТВ. На канале СТС, например, вышел финальный выпуск телепроекта «Маска. Танцы». В эфире
Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.
В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не
По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари
Предприниматель Евгений Пригожин продемонстрировал готовность стоять горой за бойцов на передовой в Донбассе, не побоявшихся публично обратить
В пресс-службе компании «Метрострой северной столицы» сообщается, что ее новым руководителем назначен Кирилл Петров. Это решение было принято на
Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление
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