Кулеба заявил, что в украинском кризисе нельзя занять нейтралитет

Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Кулеба сделал заявление по отношению к тем государствам, которые в украинском кризисе заняли позицию нейтралитета. В социальной сети Twitter он написал, что политические власти любого государства, объявляющие о своем нейтральном отношении, должны считаться сторонниками Российской Федерации. Тем самым, по его мнению, должна исключаться сама возможность занятия нейтралитета в украинском кризисе.

«Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России», – написал он.

Ранее Кулеба объявил о внешнеполитической инициативе киевского режима по проведению в ООН в следующем году отдельного дипломатического саммита по вопросу об урегулировании украинского кризиса через переговоры. При этом он выступил против приглашения на него России.