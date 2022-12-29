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Журналист Акопов рассказал об отношениях между Россией и Китаем

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Журналист Акопов рассказал об отношениях между Россией и Китаем
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист Акопов написал статью для агентства РИА Новости, в которой рассказал об отношениях между политическим руководством Российской Федерации и Китайской народной республики. Он подчеркивает, что последние события демонстрируют, что позиция официального Пекина к РФ заключается в стабильном курсе на расширение сотрудничества.

Акопов считает, что политические власти западных государств рассчитывали на нейтральное отношение Китая к России. Однако теперь, по его мнению, понятно, что ситуация сложилась совсем не так. Журналист обратил внимание на совместные учения российских и китайских военных на море. Однако он считает, что более показательным событием являются регулярные переговоры между Путиным и Си Цзиньпином по телефону.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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