Барнаульцев возмутили песни Верки Сердючки на новогоднем корпоративе

Жительница Барнаула возмутилась тем, что на новогоднем корпоративе звучали песни Верки Сердючки, в том числе трек «Гуляночка», где есть фраза «ще не вмерла Украина». При этом народ устраивал под композиции артиста, который выразил нелюбовь к России, зажигательные танцы. Девушка негодует, почему эти хиты продолжают включать на разных мероприятиях. Но стоит сказать, что согласились с ней далеко не все.

"Администратор был не в курсе репертуара. Наши люди вообще-то понимают, под что отплясывают и за кого считают их? Позор таким заведениям, позор таким ди-джеям. Этот самый Андрей Данилко на отборе на конкурс "Евровидение" желал смерти российскому президенту, а его песни включают такие вот провокаторы", – написала жительница Барнаула.

Но в комментариях мнения горожан разделились. Одни люди сочли, что это излюбленный новогодний репертуар и что в России долгое время на Новый год танцевали именно под песни Сердючки. Другие интернет-подписчики посчитали, что такие композиции в нынешнее время просто неприемлемы. А треть и вовсе заявили, что в списках запрещенной музыки в РФ этой песни нет.