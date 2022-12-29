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Чулпан Хаматова хотела отомстить России, но лишь наказала себя

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Чулпан Хаматова хотела отомстить России, но лишь наказала себя
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова снялась в клипе, порочащем русское. Но отомстить России толком актрисе не получилась. Новая роль артистки стала очередным поводом для шуток.

Последней творческой работой народной артистки стала роль в видеоролике группы "Ногу свело!" на трек "С Новым годом, сынок!". Клип представляет русских в мрачных тонах, и не оставляет надежды на будущее стране и ее народу.

Чулпан и Артур Смольянинов, сбежавшие из РФ, сыграли супружескую пару. Их сын, исходя из сюжета клипа, воевал в армии ВС РФ и погиб. Песня всячески осуждает "агрессивные действия" РФ и представляет россиян как массу безропотных и покорных рабов.

Хаматова и Смольянинов ранее отмечены государственными наградами, а сейчас распространяют ложь о РФ.  Впрочем, новая акция от  Максима Покровского не достигла своей цели. Наоборот, интернет-пользователей возмутил русофобский клип, а затем они высмеяли это "произведение".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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