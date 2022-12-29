Чулпан Хаматова хотела отомстить России, но лишь наказала себя

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18
Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия
В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами
В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18
К концу года к завершению подходят многие шоу на российском ТВ. На канале СТС, например, вышел финальный выпуск телепроекта «Маска. Танцы». В эфире
30 лет Александр Шоуа отдал сцене. Но широкой известности он добился в 2002 году, когда стал участником дуэта «Непара». Слушатели думали, что певец и
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.
По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари
Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление
Предприниматель Евгений Пригожин продемонстрировал готовность стоять горой за бойцов на передовой в Донбассе, не побоявшихся публично обратить
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