В Екатеринбурге мужчина познакомился с секусальной девушкой и потерял кучу денег

Екатеринбуржец попытался сходить на свидание с сексуальной брюнеткой, но вместо этого за один день потерял 44,3 тысячи рублей.

Андрей нашел 28-летнюю Карину (имена изменены) в приложении для свиданий. Красотка писала, что ей 28 лет и что она «открыта для знакомств». Они быстро перевели разговор в Telegram.

Через несколько дней девушка предложила сходить на StandUp-шоу и даже предупредила, что заплатит за свой билет. Но Андрей захотел побыть джентльменом, поэтому настоял, что заплатит сам. Затем он получил ссылку на сайт по продаже билетов.

Мужчина оплатил за билеты, но деньги сняли в двойном размере: вместо 7,2 тысячи с карты исчезли 14,4 тысячи. Парень пожаловался Карине, она посоветовала обратиться в техподдержку. «Сотрудник службы поддержки» извинился и пообещал вернуть деньги. Но объяснил, что для возврата у него на счету должны лежать те же 14,4 тысячи (якобы деньги заморозятся в качестве «гаранта», а затем вернутся). На балансе у него было 5,6 тысячи, но он пополнил счет и сообщил об этом «техподдержке». Сотрудник скинул «персональную ссылку на возврат». Но 14,4 тысячи сняли снова. Андрей все еще надеялся вернуть деньги, и положил на счет новые 14,4 тысячи. Пройдя по новой ссылке, их тоже лишился.

Также Карина посоветовала ухажеру купить раков. Она кинула аккаунт фирмы, которую якобы любит. Так мужчина потерял еще 1,1 тысячи. Общая сумма потерь — 44,3 тысячи рублей. Житель Екатеринбурга решил поделиться своей историей, чтобы предупредить о «разводе» других екатеринбуржцев.



