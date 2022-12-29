Филипп Киркоров назвал дуэт с певицей Anna Asti своей самой большой победой в 2022 году

Певец Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от работы с Анной Asti в беседе с журналистами. Как заявил поп-король, в уходящем 2022 году он «открыл» для себя певицу Анну Asti.

Артисты записали совместную песню «Хобби», которая попала на верхушки всех хит-парадов.

«Мы соединились благодаря дуэту. Считаю, что это одна из самых больших творческих удач и побед в уходящем году», — сказал Киркоров.

Филипп также добавил, что 2022 год для него был особенным, поскольку он «юбилейный». Поп-королю отечественной эстрады исполнилось 55 лет, а его отцу Бедросу — 90 лет. Сын Мартин отпраздновал 10 лет. Музыкант также назвал этот год «ярким, насыщенным, интенсивным».

Что касается Анна Asti, то она заявила, что «невероятно гордится» участием в пародийном комедийном кинофильме «СамоИрония судьбы!».