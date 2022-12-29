Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП-7 самых популярных российских шоу 2022 года

Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом россиян к тому или иному шоу.

На первом месте рейтинга - реалити-шоу «Звезды в Африке – 2». Программа привлекла к себе внимание благодаря своему звездному составу, шикарному пейзажу и интересным конкурсам. На второй строчке оказался телепроект «Холостяк-9». Одной из причин популярности романтической передачи является активная рекламная компания нового сезона. На третьем месте шоу «Пацанки». Четвертая строчка рейтинга у проекта «Новая битва экстрасенсов».

Пятое место в ТОП-7 занял проект «Маска», который привлекает телезрителей форматом. Благодаря популярности шоу «Маски» в эфир вышла новая передача «Аватар». Она заняла шестое место. Замыкает список проект «Ледниковый период. Снова вместе».