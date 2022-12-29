Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук опровергла слухи о разводе с Чумаковым

Наконец-таки певица Юля Ковальчук дала первый комментарии по поводу слухов о возможном разводе с Алексеем Чумаковым. Артистка развеяла все домыслы поклонников и СМИ.

Экс-солистка группы «Блестящие» решила поздравить своих подписчиков с наступающими праздниками в соцсети. Ковальчук пожелала им счастья, здоровья, любви, страсти и веселья.

Исполнительница также четко дала понять, что они с любимым мужем не собираются расставаться и у них в отношениях все хорошо. На вопросы о том, что пара решила развестись звезда с улыбкой на лице пошутила.

«А мы же разводимся каждый год», — с юмором написала она, таким образом впервые прокомментировав постоянные слухи.

Фанаты только порадовались за любимых кумиров, которые являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Чумаков и Ковальчук много лет вместе. При этом знаменитости не афишируют личную жизнь.