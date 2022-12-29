Кого из великих политиков, определивших жизнь в XX веке, мир потерял в 2022 году

В 2022 году мир простился с талантливыми политиками, многие из которых оставили вклад в будущее человечества и определили мироустройство в XX веке.

Михаил Горбачев был последним генсеком ЦК КПСС, единственным президентом СССР. Политик умер 30 августа 2022 года в возрасте 91 года. С Горбачевым ассоциируют развал СССР, так называемую перестройку. При нем развалился Варшавский блок, Советский Союз вывел из Афганистана войска.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве после болезни. Политик шесть раз выступал кандидатом на пост президента России.

Королева Великобритании Елизавета II ушла в мир иной 8 сентября в своем замке Балморал. На престоле пробыла более 70 лет. Она - самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории, а также самый долгоправящий и старейший глава государства в мире.

Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь умер 30 ноября. Ему было 96 лет. Он являлся генсекок ЦК Компартии Китая с 1989 года по 2004 г, а также занимал пост председателя Центрального военного совета.

В 2022 году скончались многие другие политические деятели, среди которых основатель коммунистической партии Филиппин Хосе Мария Канлас Сисон; депутат ГД Михаил Мусатов; первый секретарь Петербургского горкома КПРФ, депутат Госдумы 2--6 созывов Святослав Сокол; бывший президент Перу Франсиско Моралес Бермудес; экс-глава Мексики Луис Эчеверриа; второй президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян, экс-глава Албании Буяр Фаик Нишани; экс-сенаторы Александр Суворов и Юрий Вечкасов.