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Лера Кудрявцева публично отчитала Сергея Соседова в эфире телешоу «Суперстар»

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Лера Кудрявцева публично отчитала Сергея Соседова в эфире телешоу «Суперстар»
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Фото из открытых источников

На канале НТВ продолжается шоу «Суперстар! Возвращение». После предыдущих туров за первенство в телевизионном проекте остались бороться Роксана Бабаян, Катя Лель, Алена Иванцова, Роксана Бабаян, Жан Милимеров, Ольга Зарубина. Судят участников певец Стас Пьеха, артистка Маша Распутина, ведущая Лера Кудрявцева и критик Сергей Соседов.

Кудрявцева и Соседов повздорили в эфире нового выпуска программы. Причем Лера сильно разозлилась на Сергея Васильевича и заявила, что ей «хочется его прихлопнуть». Такие эмоции у теледивы вызвали претензии музыкального критика к участнику. В полуфинале члену жюри не понравился номер Аленой Иванцовой. Она спела хит Игоря Крутого «Понарошку». По словам Соседова, вокал певицы не достигал уровня полуфинала. Причем судья в резкой форме отчитал Алену, не выбирая слов.

Кудрявцевой же напротив, выступление Иванцовой очень понравилось, поэтому она встала на ее защиту. По словам звездной блондинки, она является фанаткой Соседова, но сейчас ей хочется подойти к коллеге и «тюкнуть хорошенько по затылку». Участнице «Суперстар! Возвращение» Лера посоветовала не обращать внимания на комментарии строгого судьи.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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