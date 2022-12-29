Марина Рэй рассказала, как изменится жизнь экс-супруги Григория Лепса в 2022 году

В минувшем году певец, музыкант, композитор Григорий Лепс неожиданно развёлся со своей женой Анной Шаплыковой. В итоге стало понятно, что для 60-летнего Григория Викторовича этот развод стал переломным моментом в жизни и большим стрессом. Это и неудивительно, ведь они прожили в браке 20 лет.

Если за каждым шагом артиста после развода с супругой следили более чем тщательно, то о жизни Шаплыковой известно намного меньше. Изначально Анне приписывали романтические отношения с молодым любовником. Однако как дальше сложилась личная жизнь женщины, неизвестно.

Впрочем, Мария Рэй уверена, что Анна если одинока прямо сейчас, то долго так не будет. В беседе с журналистами известный тарогол с уверенностью заявила, что уже после февраля экс-жена Лепса встретит своего любимого мужчину, с которым впоследствии будет долго счастлива в крепких отношениях.