Бывшая супруга Романа Малькова заявила, что теперь муж «просится обратно»

Анастасия Макеева счастлива в браке с Романом Мальковым. Периодически гармонию в семье омрачают нападки со стороны бывшей жены Светланы, которая воспитывает троих детей.

Стоит отметить, что всего у Романа и Светланы появилось на свет четыре ребенка. Но старший сын решил, что будет жить с отцом. Сегодня художница опубликовала шуточный видеоролик, в котором рассказала о бывшем жене и его любовнице. Подписчики сразу же догадались, что это напоминает личную ситуацию женщины. Изначально Роман занимался стройкой на даче у знаменитой актрисы. В определенный момент между Анастасией и Романом вспыхнула страсть, которая закончилась большой любовью. Мальков заявил жене, что уходит и оставляет с детьми.

«При разводе отдала детей ему и любовнице. Она открестилась от детей, сказав: „думала, что ты будешь деньги тратить на меня, и мы будем жить в свое удовольствие. Я тут должна пахать, как рабыня“. Ушла от него. Теперь супруг просится обратно. Думаю, на фиг разведенный мне с таким прицепом?» — было сказано в ролике.