Павел Прилучный поделился планами на первый совместный с женой Зепюр Брутян Новый год

На днях актер Павел Прилучный дал интервью, где откровенно рассказал о своих планах на Новый год. Звезда сериала «Мажор» отметил, что намерен провести этот праздник в кругу семьи вместе с женой Зепюр Брутян и детьми от брака с Агатой Муцениеце.

Кстати, сын Тимофей и дочь Мия часто проводят время со звездным папой. Новая жена артиста также нашла общий язык с наследниками.

«Мы хотим этот Новый год провести дома в узком семейном кругу. Вместе мы нарядим елку. Буду надеяться, что у деток получится до меня доехать. Если они его будут праздновать со своей мамой, то тогда сделаем еще второй Новый год 2 или 3 января. Тогда у нас получится два Новых года, а у детей тоже два. Это может стать хорошей традицией», — сказал актер.

Напоминаем, в июне 2020 года Прилучный расстался с Муцениеце после 9-ти лет брака. Экс-пара продолжает вместе воспитывать двоих детей. Тимофею исполнилось 9 лет, а Мие - 6 лет. А летом Павел женился на Зепюр. Недавно супруги сообщили, что вскоре станут родителями.