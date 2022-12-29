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Певец SHAMAN почтил память умершего композитора Эдуарда Артемьева

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Певец SHAMAN почтил память умершего композитора Эдуарда Артемьева
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Фото из открытых источников

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился своими воспоминаниями о покойном композиторе Эдуарде Артемьеве. Исполнитель напомнил, что с песни на музыку маэстро и началась его карьера.

«10 лет назад, с исполнения хита «Дельтаплан» на музыку Артемьева, началась моя карьера. Тогда прошел отбор на конкурс «Фактор А», его увидели миллионы телезрителей. Благодаря песне зрители меня и узнали», — заявил певец.

Артист рассказал, что 3 декабря во время юбилейного вечера композитора в Кремле ему посчастливилось поздравить его с 85-летием.

«Вклад Артемьева в музыку невозможно переоценить — симфонии, оперы, сюиты, многие другие произведения Эдуарда Николаевича в золотом фонде русской культуры», — добавил Дронов.

Напомним, что 86-летний народный артист РФ Эдуард Артемьев умер сегодня. По словам его наследника, отца госпитализировали в декабре с тяжелой пневмонией. Позже его перевели в реанимационное отделение, где он и скончался.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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