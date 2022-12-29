Прилепин раскритиковал снос памятников Екатерине II и А.В. Суворову в Одессе

Писатель Захар Прилепин прокомментировал в своем Telegram-канале снос памятников в Одессе российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову. Публицист обратил внимание на то, что демонтаж происходил ночью, то есть в комендантский час, когда граждане находятся дома.

Местные власти утверждают, что решение о сносе памятников было принято электронным голосованием. По информации городского совета Одессы, решение о демонтаже монументов приняли местные жители.

«Почему тогда все происходит в оцеплении ночью? Одесситы комментируют: "бесы", "это не их город, поэтому не жалко", "обезьяны сносят памятник Дарвину», – написал Прилепин.

Напомним, что памятник Екатерине II и ее сподвижникам (основателям Одессы) находится в самом центре города, монумент Суворова был размещен в жилом массиве Котовского. В Сети появились кадры с места событий.